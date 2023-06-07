Герои моего романа: кого придумала Дарья Донцова

Дарья Донцова - известная российская писательница, которая стала популярной благодаря своим детективным романам. Причем ее книги стали такими популярными, что тиражи выходили и продолжают выходить огромнейшие.

"Рамблер" рассказывает, как Дарья Донцова начала писать книги и сколько героев придумала.

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Настоящее имя писательницы - Агриппина, а девичья фамилия - Васильева. Детективы она обожала с детства, но писать и издавать свои собственные истории начала в довольно-таки позднем возрасте.

В детстве она часто бывала в писательском поселке Переделкино, дружила с внучкой известного писателя Валентина Катаева. После окончания факультета журналистики Московского государственного университета отправилась работать переводчиком в Алеппо, один из крупнейших городов Сирии. Через два года она вернулась в Москву, где начала работать в газете "Вечерняя Москва", следующим местом работы стал журнал "Отчизна", также будущая писательница занималась репетиторством по немецкому и французскому языкам.

Казалось жизнь налажена и идет своим чередом, но в 1997 году Дарье Днцовой поставили диагноз - рак молочной железы. Ей пришлось перенести несколько операций и множество курсов химиотерапии. Болезнь отступила.

Писать Дарья Донцова начала, когда проходила очередной курс химии. Первая книга была написана за пять дней, за ней вторая и третья. В 1999 году они были опубликованы и сразу нашли своих читателей. Позже в одном из интервью Дарья Донцова говорила, что книги ей помогли справиться с болезнью.

Главные герои Дарьи Донцовой