5 правил красоты Хайди Клум, которая в 50 выглядит на 30

Хайди Клум – легендарная топ-модель, имя которой остается на слуху уже более 30 лет.

1 июня звезда отметила 50-летие, но поверить в то, что Клум разменяла шестой десяток, попросту невозможно – модель по сей день выглядит безупречно и вызывает восхищение поклонников.

Видео дня

Ежедневно в соцсетях модели появляются вопросы – как Хайди удается поддерживать себя в форме? Впрочем, более внимательные поклонники знают, что модель не раз рассказывала о своих секретах красоты в интервью. Подробнее о главных из них – в материале "Рамблера".

Тренировки

Хайди Клум занимается спортом не реже четырех раз в неделю. Физическая активность не надоедает модели, потому что она совмещает разные виды тренировок. В понедельник это может быть сайклинг, во вторник бег, в среду йога, а в четверг плавание. Тренироваться звезда предпочитает на природе.

Вода

Соблюдение водного баланса – тот базовый принцип здоровья и красоты, который Клум попросту не могла обойти стороной. Ежедневно модель выпивает не менее двух литров воды. Это дарит ощущение легкости, позволяет вывести токсины из организма, а также поддерживать здоровый вес.

Накладные ресницы

На публике Клум обычно появляется с накладными ресницами, но они настолько аккуратные, что никому и в голову не приходит усомниться в их натуральности. Берите лайфхак на заметку –такой прием придает глазам выразительности и визуально делает их больше.

Питание

В питании модель придерживается системы 80/20. 80% ее рациона – это полезные продукты, снабженные необходимыми витаминами и микроэлементами, а 20% – лакомства. При этом даже к не самой полезной пище звезда подходит избирательно. Например, Клум полностью исключила из рациона хлеб и пасту.

В одном из интервью Хайди рассказывала, что у нее даже есть собственный огород, где она выращивает овощи и фрукты. Однако звезда также признается, что питает особую слабость к фастфуду.

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