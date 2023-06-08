Елена Летучая назвала главный минус Мальдив

Известная российская телеведущая Елена Летучая на данный момент отдыхает на Мальдивских островах. В своих социальных сетях звезда озвучила главный недостаток курорта – большое скопление мусора на острове Тилафуши.

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Он расположен в 7 км от столицы Мале и, по словам Летучей, еще недавно был красивым райским местечком с белым песком. Однако с 1992-го года на остров стали свозить мусор, собранный с территории всей страны. В результате Тилафуши превратился в мусорный полигон, считает телеведущая.

"Вроде как сейчас мусорную свалку перенаправили в Индию. Что, как вы понимаете, проблемы по факту не решает. Экологи бьют тревогу, потому что токсичные неутилизированные отходы Мальдив опасны для всего живого мира, не только Индийского океана".

Однако сложившаяся ситуация не сильно удивляет звезду. Ежемесячно Мальдивы посещает около 150 000 путешественников со всего мира, а в год число отдыхающих достигает почти 2 миллиона. При этом один турист оставляет после себя около 3,5 кг мусора в день, отмечает телеведущая.