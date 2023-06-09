Куда пропала певица Лера Массква

В начале 2000-х в мире поп-музыки появилось новое имя — Лера Массква. Такой псевдоним взяла себе приехавшая в Москву покорять музыкальный Олимп из Нового Уренгоя Валерия Гуреева. Трек «7 этаж» в исполнении юной певицы быстро завоевал популярность и стал саундтреком к одному из популярных сериалов.

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Но через некоторое время так же быстро Лера Массква исчезла из виду. Что стало с певицей и как она живет сейчас, читайте в материале «Рамблера».

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Лера с детства мечтала о музыкальной карьере и после школы (экзамены девушка сдала экстерном) отправилась в Москву, чтобы воплотить мечты в реальность. Правда, условием родителей отпустить дочь в столицу стало обязательное поступление в высшее учебное заведение. В 2003 году Лера поступила в Первый московский юридический институт. Правда, девушка так и не завершила учебу, потеряв к ней интерес. Лера взяла академический отпуск, но в стены института уже не вернулась.

Поначалу Лера писала песни. Весьма успешно: ее творчество было востребованным, так, например, слова хита Кристины Орбакайте «Это просто сон» написала именно Лера Массква.

Сама же Лера дебютировала в качестве певицы в 2005 году на сцене московского клуба «Б2». Массква пела в клубах, а затем вошла в число участников конкурса молодых дарований «Пять звезд», запомнившись и членам жюри, и публике.

Кадр из клипа "7 этаж"

В том же 2005 году Лера выпустила свой первый альбом «Массква», песни из которого («Необратимо», «Париж») взяли в ротацию топовые радиостанции. Но главным хитом, конечно, стала композиция «7 этаж».

В 2007 году свет увидел второй альбом Массквы под названием «Разные».

С личной жизнью у Леры тоже все было в порядке. В 2005 году певица начала встречаться с музыкантом, основателем группы «4ехов» Павлом Евлаховым. Пара планировала пожениться еще в 2007 году, но в итоге свадьбу отложили.

В 2009 году Массква объявила о том, что собирается записать свой третий альбом, но он так и остался лишь в планах.

Павел и Лера уехали в США, где в 2010 году у них родился сын Платон. Музыканты поначалу планировали остаться за океаном, но затем приняли решение вернуться в Россию.

В 2014 году Массква выпустила сразу несколько клипов: на песни «Осколок», «Навсегда» и «Ялта». А 2016 год был отмечен радостным событием: Лера и Павел, наконец, официально стали супругами.

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Заниматься музыкой Лера Массква не перестала: в 2018 году вышла ее новая песня «Город», в 2021 году поклонники услышали «Бейся сердце», а 2022 год отмечен появлением композиции «Без тебя».