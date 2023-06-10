Певица Ольга Бузова обратилась с претензией к пластическому хирургу, который распространил информацию о ее ринопластике. Она высказалась в личном блоге в социальных сетях.

Пластический хирург Александр Вдовин сказал, что Бузова неоднократно корректировала форму носа и удаляла комки Биша. Артистка в ответ обвинила его во лжи и в нарушении врачебной этики.

Певица и телеведущая призвала не вмешиваться в ее личную жизнь и решения, как вести себя со своим телом. Она также отметила, что хирург не первый раз комментирует ее внешний вид.