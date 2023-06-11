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"Зачем мне спать с пенсионером?": певица Лолита рассказала об идеальном мужчине для себя

Певица Лолита Милявская не планирует выходить замуж, но личная жизнь у нее достаточно насыщенная, пишет "Комсомольская правда". Недавно артистка рассталась с бизнесменом, с которым была в отношениях несколько лет, но с ней уже рядом новый, более молодой партнер.

Лолита рассказала об идеальном мужчине для себя
© РИА Новости

По словам Лолиты, в расставании не было драмы, а она научилась в первую очередь думать о себе. Для нее важно, чтобы мужчина был моложе, но не слишком молод:

"Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся".

В последние годы Лолита занялась своим здоровьем и внешним видом: обратилась к эндокринологу, перестала употреблять алкоголь, похудела на 20 килограммов. По мнению артистки, она пришла в форму, потому что "себя начала любить неистово".

Певица Лолита не понимает "терпелок" в браке

Ранее Лолита объяснила, почему заключила брачный контракт с пятым мужем.

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