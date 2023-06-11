Лолита рассказала об идеальном мужчине для себя

Певица Лолита Милявская не планирует выходить замуж, но личная жизнь у нее достаточно насыщенная, пишет "Комсомольская правда". Недавно артистка рассталась с бизнесменом, с которым была в отношениях несколько лет, но с ней уже рядом новый, более молодой партнер.

По словам Лолиты, в расставании не было драмы, а она научилась в первую очередь думать о себе. Для нее важно, чтобы мужчина был моложе, но не слишком молод:

"Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся".