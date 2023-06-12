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Рэпер Джиган объяснил, почему у его детей другая фамилия

Рэпер Денис Устименко-Вейнштейн, работающий под псевдонимом Джиган, считает, что его дочерям необязательно носить фамилию отца, поскольку они все равно поменяют ее, когда выйдут замуж. Об этом исполнитель рассказал в "Шоу Воли".

Соведущий Павла Воли Илья Соболев пошутил, что дочки в таком случае могли жить сразу отдельно от родителей, поскольку рано или поздно переедут к мужьям. Джиган на это никак не отреагировал.

У рэпера и его жены, модели Оксаны Самойловой, четверо детей. Три дочери носят фамилию матери, а сын Давид — отца.

"Есть новости": рэпер Джиган и Оксана Самойлова прервали молчание

Ранее Джиган рассказал, как работает над собой после конфликта с женой.

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