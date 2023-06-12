Рэпер Денис Устименко-Вейнштейн, работающий под псевдонимом Джиган, считает, что его дочерям необязательно носить фамилию отца, поскольку они все равно поменяют ее, когда выйдут замуж. Об этом исполнитель рассказал в "Шоу Воли".

Соведущий Павла Воли Илья Соболев пошутил, что дочки в таком случае могли жить сразу отдельно от родителей, поскольку рано или поздно переедут к мужьям. Джиган на это никак не отреагировал.