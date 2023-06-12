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Актриса Анна Азарова рассказала о тяжелой беременности

Роды актрисы Анны Азаровой, известной в том числе по роли в фильме "День выборов", проходили с осложнениями. Об этом она рассказала в программы "Звезды сошлись".

Азаровой пришлось сделать экстренное кесарево сечение. Дело в том, что у нее резко повысилось артериальное давление и уровень белка в моче. Такое состояние называется преэклампсией.

"Давление было за 200. Стали колоть уколы, чтобы легкие раскрылись, и после второго укола они меня посмотрели на УЗИ и сказали: "Мать, ты не доживешь", — вспомнила актриса.

Дочь Анны Азаровой родилась недоношенной, на 28-й неделе.

По словам актрисы, первая беременность тоже была для нее тяжелой. Почти весь срок она провела на сохранении из-за проблем с почками.

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У Азаровой четверо детей. В 2008 году родились близнецы Дмитрий и Григорий, через четыре года — дочь Александра, в 2015 году — Маруся.

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