"Жаль, что вы не Жанна": Наталью Фриске сравнили с сестрой

Наталья, младшая сестра певицы Жанны Фриске, столкнулась с критикой в социальных сетях. Комментаторы сравнили ее с покойной сестрой Жанной, рассказала артистка в личном блоге.

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Пользователи интернета написали, что 37-летняя Наталья Фриске проигрывает Жанне по внешним данным. По их мнению, артистке стоит привести в порядок лицо. Если в этом не нуждается сама Наталья, подписчики советуют поработать над внешностью для них.

"Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей", — написала одна из пользовательниц.

По словам Натальи Фриске, она не первый раз получает подобные замечания, в том числе от конкретных людей. Однако певица относится к таким репликам с юмором.