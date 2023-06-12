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"Жаль, что вы не Жанна": певицу Наталью Фриске сравнили с сестрой

Наталья, младшая сестра певицы Жанны Фриске, столкнулась с критикой в социальных сетях. Комментаторы сравнили ее с покойной сестрой Жанной, рассказала артистка в личном блоге.

"Жаль, что вы не Жанна": Наталью Фриске сравнили с сестрой
© Соцсети

Пользователи интернета написали, что 37-летняя Наталья Фриске проигрывает Жанне по внешним данным. По их мнению, артистке стоит привести в порядок лицо. Если в этом не нуждается сама Наталья, подписчики советуют поработать над внешностью для них.

"Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей", — написала одна из пользовательниц.

По словам Натальи Фриске, она не первый раз получает подобные замечания, в том числе от конкретных людей. Однако певица относится к таким репликам с юмором.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья раскрыла свои параметры и поделилась планом похудения

Ранее Наталья Фриске поделилась планами родить второго ребенка.

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