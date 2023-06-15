Что известно о новом возлюбленном Шакиры

Прошлым летом известная колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике объявили о расставании, однако их несостоявшиеся отношения до сих пор активно обсуждаются. И если изначально все внимание СМИ и пользователей социальных сетей было устремлено к спортсмену и его 23-летней девушке, то сейчас многие заинтересовались личной жизнью танцовщицы.

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Свободно ли сердце певицы на сегодняшний день, и роман с кем ей приписывают? Подробности – в материале "Рамблер".

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В мае в интернете активно распространялись фотографии Шакиры с американским актером Томом Крузом. Некоторые издания сообщали, что мужчина якобы ухаживал за колумбийкой и отправлял ей букеты цветов. Однако позднее девушка опровергла все домыслы и заявила, что речь идет исключительно о дружеских отношениях.

Вскоре после этого певицу заметили на яхте с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном в компании их общих друзей. Уже на тот момент пользователи социальных сетей и журналисты активно освещали их встречу, но вторая волна обсуждений началась в июне, когда знакомый Шакиры и Льюиса выложил в личном блоге одну фотографию.

На ней пара сидит рядом: гонщик, как видно, приобнял девушку за талию, а она улыбается.

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Примечательно, что до сих пор танцовщица никак не оспорила зародившиеся слухи.

Что же известно о ее предполагаемом новом возлюбленном?

Льюис Хэмилтон родился 7 января 1985-го года в Англии. 38-летний избранник Шакиры известен своими успехами в карьере: он является первым в истории гонщиком Формулы-1, одержавшим 100 побед. В 2020-м году он также повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера, завоевав 7 чемпионских титулов.

Гонщик начал выступать в картинге, будучи совсем юным, – в возрасте 8 лет. И почти сразу же доказал свой талант и профессионализм.

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Спортсмен славится в том числе вспыльчивым характером. Ему не всегда удается найти общий язык с коллегами, а однажды он был уличен в нарушении регламента во время гонки. И все же Хэмилтон считается одним из самых лучших и мастеровитых автогонщиков современности.

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Об этом свидетельствуют и гонорары спортсмена. Так, в 2020-м году Хэмилтон не раз оказывался на первых строчках в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1.

Что касается романов, то на протяжении нескольких лет Льюис встречался с певицей Николь Шерзингер. После неоднократных воссоединений пара все же рассталась. Впоследствии гонщику приписывали романтические связи с Ириной Шейк, Джиджи Хадид, Кендалл Дженер и Рианной, но эти слухи никак не комментировались.