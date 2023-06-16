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Актер Аль Пачино стал отцом в 83 года

У 83-летнего актера Аль Пачино родился четвертый ребенок. Матерью мальчика стала 29-летняя Нур Альфалла, пишет LiteKP.

Актер Аль Пачино стал отцом в 83 года
© globallookpress.com

Аль Пачино и его избранница никак не прокомментировали новость. Сына, который появился на днях, родители назвали Романом.

Нур Альфалла родилась в богатой кувейтско-американской семье. Она занимается бизнесом в сфере кино. С актером Аль Пачино она стала встречаться в начале пандемии. До этого у Нур были отношения с 79-летним музыкантом Миком Джагером, 62-летним бизнесменом Николасом Берггруэном и 91-летним актером Клинтом Иствудом.

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Ранее Аль Пачино высказался о беременности своей девушки.

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