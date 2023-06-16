Актер Аль Пачино стал отцом в 83 года

Аль Пачино и его избранница никак не прокомментировали новость. Сына, который появился на днях, родители назвали Романом.

Нур Альфалла родилась в богатой кувейтско-американской семье. Она занимается бизнесом в сфере кино. С актером Аль Пачино она стала встречаться в начале пандемии. До этого у Нур были отношения с 79-летним музыкантом Миком Джагером, 62-летним бизнесменом Николасом Берггруэном и 91-летним актером Клинтом Иствудом.