Норт Уэст, дочь модели Ким Кардашьян , получила в подарок на день рождения браслет и колье, которые создали во французском модном доме Dior. Об этом пишет Daily Mail .

Бизнесвумен Ким Кардашьян устроила вечеринку в отеле Beverley Hills по случаю дня рождения дочери. В честь десятилетия Кардашьян купила в подарок браслет за 450 долларов и колье за 850 долларов бренда Dior. Норт вместе с друзьями были на шоппинге и "бранче красоты", во время которого учились макияжу у профессиональных визажистов.