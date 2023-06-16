Модель Ким Кардашьян подарила 10-летней дочери украшения от Dior
Норт Уэст, дочь модели Ким Кардашьян, получила в подарок на день рождения браслет и колье, которые создали во французском модном доме Dior. Об этом пишет Daily Mail.
Бизнесвумен Ким Кардашьян устроила вечеринку в отеле Beverley Hills по случаю дня рождения дочери. В честь десятилетия Кардашьян купила в подарок браслет за 450 долларов и колье за 850 долларов бренда Dior. Норт вместе с друзьями были на шоппинге и "бранче красоты", во время которого учились макияжу у профессиональных визажистов.
В числе гостей были 10-летняя дочь Кортни Кардашьян Пенелопа и 11-летняя дочь Джессики Симпсон Максвелл. Младших братьев и сестру девочка не пригласила.
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