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Актер Джонни Депп впервые появился на сцене с рок-группой после скандального развода с Эмбер Херд

Актер Джонни Депп выступил с музыкальной группой Hollywood Vampires в Болгарии, Румынии и на фестивале Hellfest во Франции. Он впервые появился на сцене после судебного разбирательства, связанного с разводом с Эмбер Херд.

В рок-группе основную роль имеет Элис Купер, на лидер-гитаре играет Джо Перри из коллектива Aerosmith. Джонни Депп, хоть для многих и стал символом группы, отвечает за ритм-гитару и иногда подпевает.

"Джек Воробей с гитарой" был в клетчатом блейзере и черной рубашке. Его также выделяла на фоне коллег ямайская красно-желто-зеленая шапочка, которую ассоциируют с регги-исполнителем Бобом Марли.

В России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд

Джонни Депп недавно выиграл суд с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Процесс длился почти три года.

Ранее Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов.

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