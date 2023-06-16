Актер Джонни Депп выступил с музыкальной группой Hollywood Vampires в Болгарии, Румынии и на фестивале Hellfest во Франции. Он впервые появился на сцене после судебного разбирательства, связанного с разводом с Эмбер Херд.

В рок-группе основную роль имеет Элис Купер, на лидер-гитаре играет Джо Перри из коллектива Aerosmith. Джонни Депп, хоть для многих и стал символом группы, отвечает за ритм-гитару и иногда подпевает.

"Джек Воробей с гитарой" был в клетчатом блейзере и черной рубашке. Его также выделяла на фоне коллег ямайская красно-желто-зеленая шапочка, которую ассоциируют с регги-исполнителем Бобом Марли.

Джонни Депп недавно выиграл суд с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Процесс длился почти три года.