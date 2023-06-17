Жена Стаса Михайлова выложила фото новорожденной внучки

Жена певца Стаса Михайлова выложила фото новорожденной внучки
Инна, жена музыкального исполнителя Стаса Михайлова, показала фотографию новорожденной внучки. Соответствующий пост появился в личном блоге Михайловой в социальных сетях.
На снимке девочка одета в белое платье с цветочным рисунком. Она потягивается, лежа на простыне. Пока бабушка решила не показывать лицо внучки и закрыла его стикером.
"Наша куколка", — подписала снимок Инна Михайлова.
Соцсети
У 50-летней Инны Михайловой четверо детей. В браке с певцом появились дочери Иванна и Мария, а до этого, от первого мужа, Инна родила сына Андрея и дочь Еву.
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