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Жена певца Стаса Михайлова выложила фото новорожденной внучки

Инна, жена музыкального исполнителя Стаса Михайлова, показала фотографию новорожденной внучки. Соответствующий пост появился в личном блоге Михайловой в социальных сетях.

Жена Стаса Михайлова выложила фото новорожденной внучки
© Соцсети

На снимке девочка одета в белое платье с цветочным рисунком. Она потягивается, лежа на простыне. Пока бабушка решила не показывать лицо внучки и закрыла его стикером.

"Наша куколка", — подписала снимок Инна Михайлова.

Соцсети

У 50-летней Инны Михайловой четверо детей. В браке с певцом появились дочери Иванна и Мария, а до этого, от первого мужа, Инна родила сына Андрея и дочь Еву.

Певец Стас Михайлов показал жену в день ее 50-летия

Ранее Стас Михайлов рассказал, как относится к "кочующим" за ним фанаткам.

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