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1 час назад

Певец Стас Михайлов рассказал о своем отношении к «кочующим» за ним фанаткам

Катерина Саломе

Эстрадный артист Стас Михайлов – настоящий покоритель женских сердец. У него огромная армия поклонниц, которые ездят за ним из города в город на концерты. Об этом певец рассказал в беседе с moslenta.ru.

Михайлов рассказал о своем отношении к «кочующим» за ним фанаткам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам исполнителя, женщины за ним ходят толпами по сей день. Некоторые из них настолько любят музыканта, что кочуют за ним из концерта в концерт, чтобы поддержать творчество любимого певца, признался он.

«Я их очень люблю, ценю и уважаю. Часто женщины приходят на мои концерты с подарками», – подчеркнул Михайлов.

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Исполнитель называет своих поклонниц идейными. Они вечно придумывают оригинальные подарки, отметил он.

«То какие-нибудь торты с моим портретом принесут, то какие-то кубики с моими фотографиями, то еще что-то необычное выдумают. Приятно осознавать, что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что это ты», – резюмировал артист.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов станет дедушкой.

Звёзды,Стас Михайлов,
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