Михайлов рассказал о своем отношении к «кочующим» за ним фанаткам

Эстрадный артист Стас Михайлов – настоящий покоритель женских сердец. У него огромная армия поклонниц, которые ездят за ним из города в город на концерты. Об этом певец рассказал в беседе с moslenta.ru.

По словам исполнителя, женщины за ним ходят толпами по сей день. Некоторые из них настолько любят музыканта, что кочуют за ним из концерта в концерт, чтобы поддержать творчество любимого певца, признался он.

«Я их очень люблю, ценю и уважаю. Часто женщины приходят на мои концерты с подарками», – подчеркнул Михайлов.

Исполнитель называет своих поклонниц идейными. Они вечно придумывают оригинальные подарки, отметил он.

«То какие-нибудь торты с моим портретом принесут, то какие-то кубики с моими фотографиями, то еще что-то необычное выдумают. Приятно осознавать, что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что это ты», – резюмировал артист.