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Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о диагнозе, который ей поставили

Блогер Айза-Лилуна Ай сообщила, что начинает лечиться от болезни психики. О том, что начинает курс психотерапии, она сообщила в личном блоге в социальных сетях.

Айза рассказала о диагнозе, который ей поставили
© Соцсети

"Мне диагностировали клиническую болезнь. <...> Не отчаиваюсь и готова лечиться", — написала Айза.

Айза говорила, что больше не хочет общаться с бывшим мужем — рэпером Гуфом. Это произошло, когда блогер узнала о его воссоединение с женой Юлией Королевой.

Рэпер Гуф публично признался в чувствах к бывшей супруге Айзе

Ранее Айза снова начала ходить на свидания.

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