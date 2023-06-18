Айза рассказала о диагнозе, который ей поставили

Блогер Айза-Лилуна Ай сообщила, что начинает лечиться от болезни психики. О том, что начинает курс психотерапии, она сообщила в личном блоге в социальных сетях.

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"Мне диагностировали клиническую болезнь. <...> Не отчаиваюсь и готова лечиться", — написала Айза.

Айза говорила, что больше не хочет общаться с бывшим мужем — рэпером Гуфом. Это произошло, когда блогер узнала о его воссоединение с женой Юлией Королевой.