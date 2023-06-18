Дочь актрисы Анны Самохиной опровергла слова телеведущего о том, что у ее мамы с ним был роман. Это произошло в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

По словам Дмитрия Нагиева, он и Анна Самохина встречались в 1995 году, когда записывали совместный альбом. При этом актриса на тот момент была замужем.

У дочери Самохиной, как она говорит, эта история вызывает недоумение. Сама актриса никогда не рассказывала о романе: вероятно, это была не больше чем симпатия. По мнению дочери Самохиной, Нагиев мог преувеличить.