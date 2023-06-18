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92-летнего актера Ивана Краско подозревают в отношениях с молодой помощницей, у которой есть парень

Актер Иван Краско представил публике 28-летнюю помощницу Дарью Пашкову, которая спит с ним в одной постели и держит на публике за руку, при этом встречаясь с молодым человеком. Пашкова рассказала StarHit об отношениях между ней и двумя мужчинами.

92-летнего Краско подозревают в романе с неодинокой помощницей
© Соцсети

Иван Краско познакомился с Дарьей в подземном переходе в Санкт-Петербурге. Она стала помогать артисту по хозяйству, иногда оставаться на ночь. Поскольку Краско переживает осложнения после инсульта и часто лежит в больницах, Дарья составляет ему компанию, хоть и не получает заработную плату.

Наличие романа и Пашкова, и Краско отрицают. По словам Дарьи, у них теплые дружеские отношения. Она объясняет, что постоянно ищет замену отцу и дедушки, внимания которых ей не хватало, и не первый раз ухаживает за пожилым человеком. Тем не менее она хотела бы получать материальное вознаграждение за работу.

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Близкие Краско считают, что Пашкова стремится получить наследство актера. Дарья в ответ отмечает, что семья не ухаживает за родственником должным образом.

Пашкова подчеркивает, что просила актера держать ее за руку во время съемок телепрограммы, потому что волновалась из-за нового опыта. Спят они хоть и в одной кровати, но под разными одеялами:

"У меня вообще ничего не екает".

Молодой человек Дарьи работает постановщиком в театре и, по ее словам, периодически ревнует возлюбленную к Ивану Краско, а тот подливает масла в огонь. Иногда мужчины общаются по телефону, передают друг другу приветы.

Ранее звезда сериала "Счастливы вместе" призналась в романе с Константином Богомоловым.

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