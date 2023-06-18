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Танцор Тарзан рассказал, кем работал до популярности

Сергей Глушко, или Тарзан, работал охранником и продавцом, прежде чем стал известен. Об этом он рассказал в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Тарзан рассказал, кем работал до популярности
© РИА Новости

Глушко работал охранником на участках, где хранились строительные материалы. Его график был два через два. По словам Тарзана, первый Новый год в Москве он отпраздновал в пустом вагончике, где жил во время вахты:

"Там стояла койка армейского образца, такой же матрас и одеяло армейское. Посередине стояло несколько кирпичей и теплоэлектронагреватель".

После Глушко какое-то время продавал мебель в специализированном магазине. По его словам, опыт в продажах до сих пор помогает ему.

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