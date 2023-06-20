4 знаменитые пары, которые сыграли свадьбу в тайне

Многим знакома фраза: «Счастье любит тишину». Некоторые знаменитости тоже придерживаются этого мнения, а потому устраивают свои свадьбы в тайне от остальных.

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О том, какие звезды держали свой брак в секрете, рассказывает «Рамблер».

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Рита Ора и Тайка Вайтити

Globallookpress

Звездная пара познакомилась в 2018 году в Сиднее. В тот момент у Тайки были съемки фильма «Тор: Любовь и гром», а у Рита — шоу «Голос». Пара хранила свои отношения в тайне, пока их не подловили папарацци. После этого Тайку начали обвинять в измене — тогда все считали, что новозеландский режиссер и актер все еще был женат. Но вскоре выяснилось, что Вайтити уже давно развелся со своей супругой.

Через год отношений Тайка Вайтити и Рита Ора обручились. Их свадьба, как и начало романа, была тайной. Тихое празднование прошло в Лондоне — в кругу самых близких. По словам Риты Оры, она была очень рада, что наконец смогла найти «своего» человека и выйти за него замуж.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Соцсети

Джастин и Хейли знали друг друга с детства, однако парой стали лишь в 2018 году. Романтические отношения звезд развивались довольно быстро: уже через несколько месяцев стало известно об их помолвке. Пока фанаты активно обсуждали, в каком платье модель появится на церемонии бракосочетания, знаменитости уже успели тайно пожениться.

По словам Хейли, свадьбу держали в секрете, потому что Джастин страдал от депрессии и не хотел пышного праздника. Однако затем они все же отметили это событие в большом кругу гостей на берегу океана.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Globallookpress

Райан и Блейк познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2010 году. Обе знаменитости на тот момент были в отношениях с другими людьми, однако, став свободными, практически тут же начали встречаться. Свой роман актеры старались не афишировать.

Всего через несколько месяцев после начала отношений Райан и Блейк купили совместную квартиру, а в сентябре 2012-го года сыграли свадьбу в Южной Каролине в тайне от журналистов и папарацци. Супруги долго отказывались публиковать фото торжества в прессе. В списке гостей было всего лишь 35 самых близких человек.

Бейонсе и Джей-Зи

Соцсети

О своем браке Бейонсе сообщила только спустя месяцы после церемонии. А чтобы журналисты и фанаты ни о чем не догадались раньше времени, Бейонсе и Джей Зи не носили обручальные кольца до свадьбы. Возлюбленные провели торжество в своем пентхаусе вместе с родителями и друзьями.