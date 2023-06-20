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Модель Анастасия Решетова назвала главное правило стройности

Анастасия Решетова провела сессию вопросов и ответов для своих подписчиков в запрещенной соцсети. Одна из ее поклонниц хотела узнать, заботится ли знаменитость о калориях. Модель призналась, что не уделяет этому внимание, но поделилась своими правилами, которые помогают ей сохранять форму.

Экс-возлюбленная Тимати назвала подсчет калорий скучным и сложным процессом. Она предпочитает питаться интуитивно, с уклоном в потребление белков, жиров и клетчатки. Углеводы она употребляет преимущественно утром, стараясь ограничивать их потребление вечером.

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Кроме того, звезда придерживается правила ложиться спать с незаполненным желудком, так как это помогает ей легче засыпать и избегать набора веса. Физическая активность также является важной частью ее образа жизни.

Напомним, в октябре 2019 года у Анастасии и Тимоти родился сын, которого они назвали Ратмиром. В 2020 году возлюбленные расстались после шести лет отношений.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Решетова показала "детское лицо" без макияжа.

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