Российские звезды, которые скрывают детей от публики

Иногда быть ребенком известной личности тяжело. Все воспринимают его через призму родителей, постоянно сравнивают и человек теряет идентичность. Кроме того, за ребенком могут охотиться папарацци и журналисты.

Не каждый родитель хочет своему чаду такую нелегкую судьбу, сложную для психики, поэтому многие знаменитости скрывают своих детей от публики. О них и о том, зачем они это делают — в материале “Рамблера”.

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Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко и артист Дмитрий Клейман стали родителями в 2015 году, у пары родилась дочь. Однако с тех пор звезда ни разу не показала ребенка журналистам или в социальных сетях. Она регулярно делится кадрами с праздников и рассказывает об увлечениях своей дочери, но поклонники не знают, как она выглядит и как ее зовут. В СМИ появлялись слухи о том, что девочку зовут Лида, но артистка их так и не подтвердила.

Сама Виктория рассказывала, что после рождения дочери находила церковные свечи в почтовом ящике и другие амулеты. Сначала она не хотела показывать ребенка из-за суеверий, а потом решила, что он сам откроется миру в более сознательном возрасте, если захочет.

Елена Захарова

Российская актриса дважды становилась мамой. Впервые это произошло в 2011 году, у нее родилась дочь Анна-Мария. Однако спустя восемь месяцев малышка скончалась из-за инфекции и ошибки врачей, которые не смогли ее вовремя диагностировать. После этого звезда ждала шесть лет и в 2017 году вновь стала мамой. Однако лицо своей дочери она не показала до сих пор. Известно, что у нее опять родилась дочь, но поклонникам неизвестно ни ее имя, ни даже то, кто стал отцом девочки.

Актриса говорит, что не хочет брать на себя ответственность за взаимодействие ребенка с публикой и ждет, что девочка сама решит заявить о себе на публике.

Андрей Малахов