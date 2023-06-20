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Певица Зара рассказала об отношениях с продюсером Виктором Дробышем

Музыкальная исполнительница Зара не состояла с продюсером Виктором Дробышем в романтических отношениях, хотя они относились и относятся друг к другу тепло. Об этом она рассказала FAMETIME TV.

Зара рассказала об отношениях с Дробышем
© РИА Новости

По словам певицы, на шоу "Фабрика звезд", где она участвовала, Дробыш был добрым и обаятельным. После проекта Зара заключила контракт с ним, и продюсер работал с артисткой больше 10 лет.

Тем не менее отношения между коллегами не стали более тесными. Зара считает, что "не произошло какой-то химии".

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Ранее Виктор Дробыш рассказал о состоянии Николая Носкова.

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