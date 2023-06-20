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Внучка модельера Вячеслава Зайцева высказалась о его новом наследнике

Маруся, внучка модельера Вячеслава Зайцева, которой он завещал свое дело, не понимает, чего хочет новый претендент на наследство. Ее сообщение о модели Эдуарде Кривенко показали в эфире программы "МАЛАХОВ" на телеканале "Россия 1".

По словам Кривенко, Зайцев незадолго до смерти сказал, что все завещает ему. Родственники модельера возмутились в ответ на это заявление.

"Он перестал общаться с дедушкой и принимать участие в его показах в 2014 году. Эдика поймали на мошенничестве, он продавал участие «моделям» в показах за 300 тысяч рублей", — написала Маруся, которой перешло дело Зайцева.

Мнение девушки разделил и бывший помощник модельера Николай Головин. Он подчеркнул, что претендент на наследство лжет о длительности знакомства с Зайцевым и о степени близости с ним.

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Ранее "Рамблер" писал о конфликте Вячеслава Зайцева с сыном.

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