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Стала известна причина развода Кевина Костнера

Известный американский актер Кевин Костнер разводится со своей супругой Кристиной Баумгартнер. Вероятную причину разлада возлюбленных назвало издание The Sun.

Стала известна причина развода Кевина Костнера
© globallookpress.com

После известия о начале бракоразводного процесса появились слухи о том, что пара расстается из-за измены актера. Почвой для таких доводов послужили в том числе прошлые похождения Костнера. Однако, согласно британскому таблоиду, на этот раз в неверности была уличена жена знаменитости.

Кевина Костнера застали за игрой в гольф через несколько часов после новости о разводе

Как оказалось, пока Кевин участвовал в съемках кинокартин и отсутствовал дома, Кристина завела дружбу с 42-летним предпринимателем Дэниелом Старром. Мужчина арендовал гостевой домик у звездной пары и захаживал в гости к женщине.

Предполагается, что в какой-то момент Костнер узнал о происходящем и решил развестись с супругой. Разъяренный Костнер, помимо прочего, велел Старру съехать с их участка, однако этого удалось добиться только спустя некоторое время и через суд.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что актер обвинил свою жену в тайном снятии денег с его карты.

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