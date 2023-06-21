Стала известна причина развода Кевина Костнера

Известный американский актер Кевин Костнер разводится со своей супругой Кристиной Баумгартнер. Вероятную причину разлада возлюбленных назвало издание The Sun.

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После известия о начале бракоразводного процесса появились слухи о том, что пара расстается из-за измены актера. Почвой для таких доводов послужили в том числе прошлые похождения Костнера. Однако, согласно британскому таблоиду, на этот раз в неверности была уличена жена знаменитости.

Как оказалось, пока Кевин участвовал в съемках кинокартин и отсутствовал дома, Кристина завела дружбу с 42-летним предпринимателем Дэниелом Старром. Мужчина арендовал гостевой домик у звездной пары и захаживал в гости к женщине.

Предполагается, что в какой-то момент Костнер узнал о происходящем и решил развестись с супругой. Разъяренный Костнер, помимо прочего, велел Старру съехать с их участка, однако этого удалось добиться только спустя некоторое время и через суд.