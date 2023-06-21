"Непросто с такой женщиной рядом": Ксенофонтова о трудностях в браке

Несколько месяцев назад актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная своей ролью амбициозной владелицы отеля Элеоноры в сериале "Кухня", вышла замуж. В интервью с "Телепрограммой" звезда поделилась историями из личной жизни и рассказала, с какими трудностями сталкивается в отношениях с супругом.

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По словам Ксенофонтовой, ей очень нравится идти рядом за руку с сильным и любящим человеком. Однако в силу своего сильного характера актрисе бывает трудно расслабиться и "стать слабой по щелчку".

"Я действительно очень сильная, во многом самодостаточная. В одних ситуациях эта самодостаточность выручает и укрепляет мои отношения и с мужем, и вообще в семье, в других это вредит. Но я работаю над собой".