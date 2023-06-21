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"Непросто с такой женщиной рядом": Ксенофонтова заявила о трудностях в браке

Несколько месяцев назад актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная своей ролью амбициозной владелицы отеля Элеоноры в сериале "Кухня", вышла замуж. В интервью с "Телепрограммой" звезда поделилась историями из личной жизни и рассказала, с какими трудностями сталкивается в отношениях с супругом.

"Непросто с такой женщиной рядом": Ксенофонтова о трудностях в браке
© Соцсети

По словам Ксенофонтовой, ей очень нравится идти рядом за руку с сильным и любящим человеком. Однако в силу своего сильного характера актрисе бывает трудно расслабиться и "стать слабой по щелчку".

Елена Ксенофонтова похвасталась роскошным садом на даче

"Я действительно очень сильная, во многом самодостаточная. В одних ситуациях эта самодостаточность выручает и укрепляет мои отношения и с мужем, и вообще в семье, в других это вредит. Но я работаю над собой".

Елена объяснила, что не хочет вдаваться в подробности своего брака, так как счастье любит тишину. По словам звезды, она научилась жить сегодняшним днем и сейчас ей "очень хорошо". Актриса надеется, что так будет всегда.

Ранее Елена Ксенофонтова опубликовала в личном блоге фотографии 12-летней дочери.

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