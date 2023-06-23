Ученая степень и жизнь на две семьи: 4 неожиданных факта о Валерии Меладзе

23 июня певец, заслуженный артист России Валерий Меладзе отмечает 58-летие.

Меладзе – один из тех артистов, которым слушатели остаются верны на протяжении десятилетий. Более того, музыка Валерия пользуется огромной популярностью не только среди зрелых поклонников, но и среди молодежи.

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Впрочем, артист интересен не только своей музыкальной карьерой, но и жизнью в отрыве от нее. Подробнее о неожиданных фактах из биографии Меладзе – в материале "Рамблера".

Случайно стал певцом

В интервью певец часто вспоминал, что в детстве ни он, ни его брат продюсер Константин Меладзе не любили посещать музыкальную школу. Лишь в институте братья полюбили музыку: Константин стал клавишником в группе, а Валерий был звукооператором. Но однажды другие участники заметили, что у Валерия интересный голос и предложили стать ему бэк-вокалистом.

Получил ученую степень

Меладзе окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам». Позже Валерий поступил в аспирантуру, защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Затем перед ним встал выбор: продолжить свою карьеру в науке или посвятить жизнь музыке, и он предпочел второй вариант.

Жил на две семьи

С 1989 по 2011 год Меладзе был женат на Ирине Малухиной, но 10 лет из них певец жил на две семьи. В 2004 году у Меладзе родился сын Константин от певицы Альбины Джанабаевой. Уйти от Ирины Валерий смог только в 2009 году, а полностью расторгнуть брак еще спустя два года, когда Джанабаева была беременна вторым ребенком.

По сей день Ирина настроена крайне негативно к Альбине: в интервью она признавалась, что не против общения дочерей со сводными братьями. Однако она запрещает дочкам общаться с Джанабаевой.

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