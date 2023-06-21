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"За мои деньги своим детям обеспечивал обучение": Волочкова рассказала о браке с экс-супругом

У российской артистки балета Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина есть общая дочь Ариадна. После расставания с балериной супруг не виделся с дочерью на протяжении 6 лет. Об этом танцовщица рассказала в интервью "Телепрограмме".

По словам Волочковой, она самостоятельно растила и воспитывала дочь, без помощи Вдовина. Экс-супруг ушел и семьи в 2008-м году и "забрал" у звезды 3,5 миллиона долларов. При этом мужчина утверждал, что ничего не должен бывшей возлюбленной.

Анастасия также сообщила, что Вдовин оплачивал ее деньгами обучение всех своих детей в платных учебных заведениях.

Анастасия Волочкова пошутила, что завещала свой дом домработнице

"Тогда как моя Ариша училась бесплатно в самых лучших школах. <...> Ничего, мы с Аришей справились без него и без этих денег".

На сегодняшний день Ариадна проживает в семье отца. Девушка не часто видится с матерью из-за насыщенного графика последней.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала слухи об алкоголизме.

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