Анастасия Волочкова считает, что бывший возлюбленный Игорь Вдовин вместе с ее матерью настраивают дочку Ариадну против нее. По мнению артистки, именно поэтому девушка не захотела приглашать маму на выпускной, пишет "Телепрограмма".

Волочкова говорит, что дочка не хочет видеть ее на празднике, чтобы не отвлекать внимание от себя. Анастасия негодует, поскольку считает, что без известной фамилии интереса к дочке было бы гораздо меньше:

"А если бы она была Ариадна Вдовина — вообще кому-нибудь была бы интересна? Ариадна Волочкова с детства участвовала в моих спектаклях и концертах".

Балерина уверена, что девушке внушили мысль об опасности присутствия знаменитой мамы на выпускном. Особенно очевидным Волочковой это кажется в контексте того, что отца, Игоря Вдовина, и его новую семью Ариадна пригласила:

"С одной стороны, ей промывает мозги моя собственная мама, с другой — ее отец, который у меня забрал все деньги".

Выпускной Ариадны будет в Crocus City Hall, где Волочкова неоднократно танцевала сольные концерты. Балерина придет, чтобы вручить дочке цветы, но в зал заходить не будет.