40-летняя звезда "Stand Up на ТНТ" с 2019 года лечится от биполярного расстройства, работает с психологом. В личном блоге в социальных сетях она опубликовала пугающее фото из больницы, не объяснив, где именно находится.

На снимке Ахмедова в больничном халате. Она выглядит уставшей, истощенной. Где и от чего лечится, артистка не сообщила.

В 2019 году Юлия лежала в кризисном центре после длительной депрессии с навязчивой идеей о самоубийстве. Она сначала обратилась к психологу, но врач сразу перенаправила артистку к психиатру и состояние Ахмедовой в итоге нормализовали.

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Поскольку биполярное расстройство нельзя вылечить таблетками, у Юлии время от времени возникает апатия. Однако она открыто говорит о своем состоянии и дает советы людям с аналогичным диагнозом.