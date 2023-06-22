"Вы издеваетесь?!": невестка Валерии ответила хейтерам

Невестка певицы Валерии отреагировала на обвинения в том, что не занимается дочерью
Модель и блогер Лиана Шульгина, на которой женат сын певицы Валерии Арсений Шульгин, сообщила, что маленькая дочь Селин всегда рядом с ней. Так девушка ответила на обвинения подписчиков в том, что мало внимания уделяет ребенку.
Поводом для комментария подписчика стало то, что Шульгина редко выкладывает фотографии с дочкой Селин. Он сделал вывод, что блогер почти не проводит с ребенком время: по его мнению, молодые родители о себе "так много не думают".
Лиану возмутили слова комментатора:
"Вы издеваетесь?! <...> Я каждый пост должна делать только с Селин?! Она со мной постоянно!"
Поклонники поддержали Шульгину и посоветовали игнорировать подобные замечания.
У Лианы и Арсения Шульгиных появилась дочь 1 января в 2021 году. Валерия переживала за невестку, когда та рожала. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещает внучку.