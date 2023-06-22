"Вы издеваетесь?!": невестка Валерии ответила хейтерам

Модель и блогер Лиана Шульгина, на которой женат сын певицы Валерии Арсений Шульгин, сообщила, что маленькая дочь Селин всегда рядом с ней. Так девушка ответила на обвинения подписчиков в том, что мало внимания уделяет ребенку.

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Поводом для комментария подписчика стало то, что Шульгина редко выкладывает фотографии с дочкой Селин. Он сделал вывод, что блогер почти не проводит с ребенком время: по его мнению, молодые родители о себе "так много не думают".

Лиану возмутили слова комментатора:

"Вы издеваетесь?! <...> Я каждый пост должна делать только с Селин?! Она со мной постоянно!"

Поклонники поддержали Шульгину и посоветовали игнорировать подобные замечания.