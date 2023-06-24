Самые скандальные любовные треугольники звезд

Романтические отношения не всегда складываются так, как мы того желаем: иногда в них вмешивается кто-то третий. Подобные любовные перипетии происходят даже среди знаменитостей.

© Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

«Рамблер» рассказывает, каким звездам довелось оказаться в непростом любовном треугольнике.

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Брэд Питт, Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились в 2000 году, но уже спустя пять лет развелись. Еще до того, как они поделились новостью о своем расставании, среди фанатов и в медиа начали ходить слухи о других отношениях Питта. Они подтвердись: на съемках своего фильма «Мистер и миссис Смит» актер познакомился с Анджелиной Джоли.

Уже в январе 2006 года «Бранджелина» ждали своего первого ребенка — всего через три месяца после того, как был оформлен развод Брэда с Дженнифер.

Джастин Бибер, Селена Гомес, Хейли Болдуин

tyrellhampton

Отношения Джастина Бибера и Селены Гомес всегда были довольно нестабильными: пара много раз расходилась. После окончательного расставания с Селеной в 2018 году певец не терял время даром. Уже через несколько месяцев он обручился со своей подругой детства — Хейли Болдуин.

Гомез посвятила тяжелому расставанию песню. А на Met Gala 2021 года хейтеры Бибера и Болдуин скандировали «Селена» в адрес женатой пары. Фанаты знаменитостей казалось, что бывшая девушка и жена Джастина друг друга ненавидят. Однако на церемонии Academy Museum Gala в 2022 году Селена и Хейли официально опровергли слухи о своей вражде, сделав совместный снимок в обнимку.

Чарльз Виндзор, Диана Спенсер, Камилла Паркер-Боулз

Legion-Media.ru

Отношения Чарльза и Дианы начались со сказочной свадьбы в соборе Святого Павла. Несмотря на красивое начало и двух детей, их союз оказался несчастливым. После свадьбы Диана узнала, что у Чарльза был многолетний роман с замужней женщиной — Камиллой Паркер-Боулз. В отместку мужу у принцессы тоже случилась любовная связь на стороне — со своим инструктором верховой езды. В прессу даже просочились записи телефонных разговоров супругов с возлюбленными.