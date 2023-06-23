Актриса Елизавета Арзамасова показала подросшего сына от Ильи Авербуха. Снимком она поделилась в социальных сетях.

На кадрах актриса запечатлена с сыном, который стоит на краю фонтана. Он куда-то указывает своей матери пальцем. На снимке сын Лев одет в джинсовый комбинезон и клетчатую рубашку. Актриса предстала перед поклонниками в бежевом костюме.

Соцсети

Под снимком актриса пожелала всем людям добра.

Напомним, Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха в декабре 2020 года. В августе 2021 года у них родился сын Лев. Актриса не скрывает его и регулярно делится фотографиями в своих социальных сетях.