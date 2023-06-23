Легендарного российского артиста - Юрия Шатунова - не стало ровно год назад. Это стало шоком для всех. Вдова Юрия Шатунова Светлана рассказала, провела этот год в большом интервью aif.ru.

Как призналась Светлана, ей тяжело смириться с тем, что Юры больше нет с нами. Она рассказала, что все еще ждет его звонка в дверь. По словам вдовы, время не лечит, но она старается брать себя в руки, чтобы "передать детям все то, что оставил их отец".

Последний раз на связь Юрий Шатунов выходил 20 июня, он написал жене, у него всего хорошо и он выезжает на площадку на заключительный концерт.

Напомним, что 23 июня стало известно о смерти артиста. Причиной стал инфаркт миокарда. Юрию Шатунову было 48 лет.