$84.08+0.4791.49-0.45

Актриса Аманда Байнс снова оказалась в психиатрической клинике

Популярная американская актриса, звезда фильма «Она — мужчина», Аманда Байнс вновь попала в психиатрическую лечебницу. О том, как себя чувствует звезда пишет издание TMZ.

Актриса Аманда Байнс снова оказалась в психиатрической клинике
© globallookpress.com

Как сообщается, актрису снова пришлось госпитализировать. Причем повторную госпитализацию было решено продлить.

Издание уточняет, что о безопасности Аманды Байнс очень беспокоятся ее близкие. Но врачи приняли решение осавить актрису под наблюдением еще на неделю, после обязательных трех суток. Звезда фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка» страдает от биполярного расстройства.

Психо-бидди: как расстройства стали поджанром кино

Ранее стали известны подробности жизни Байнс после психбольницы.

1
Рамблер: главные новости