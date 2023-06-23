Актриса Аманда Байнс снова оказалась в психиатрической клинике
Популярная американская актриса, звезда фильма «Она — мужчина», Аманда Байнс вновь попала в психиатрическую лечебницу. О том, как себя чувствует звезда пишет издание TMZ.
Как сообщается, актрису снова пришлось госпитализировать. Причем повторную госпитализацию было решено продлить.
Издание уточняет, что о безопасности Аманды Байнс очень беспокоятся ее близкие. Но врачи приняли решение осавить актрису под наблюдением еще на неделю, после обязательных трех суток. Звезда фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка» страдает от биполярного расстройства.
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