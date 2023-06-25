"Там маршал Жуков внутри": Проханов жалеет о разводе

Актер Сергей Проханов живет один с тех пор как в 1999 его жена, внучка маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского Татьяна, подала на развод. Почему у него не сложились отношения с другими женщинами, артист рассказал в шоу "Секрет на миллион".

По словам Проханова, развода могло не быть. Они с женой были вместе 20 лет, но потом стал развиваться его собственный театр, и он решил уйти. С другими женщинами счастья построить не удалось: они быстро привыкали к богатству, были меркантильными:

"Через несколько лет включаешь заднюю и пытаешься вернуться к жене. Но там маршал Жуков внутри же".

В браке Проханова с Татьяной родились дочь Анастасия и сын Антон. После развода артист все оставил жене. Даже квартира у него была собственная: купил ее, когда отношения стали ухудшаться, отремонтировал и изначально планировал сдавать.

Ни одну из женщин, с которыми Проханов встречался после Татьяны, он не захотел назвать женой. По словам артиста, они мечтали о материальных благах и не всегда маскировали это чувствами.