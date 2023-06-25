"Я добытчица в семье": Зара об обязательствах бывшего мужа

"Я являюсь добытчицей в семье": певица Зара описала обязательства бывшего мужа
Бизнесмен Сергей Иванов, с которым у певицы Зары общие дети, постоянно с ними общается, старается помогать материально и с уважением относится к общей жене. Об этом музыкальная исполнительница рассказала в интервью Лауре Джугелии.
Сергей и Зара развелись в 2016 году, поскольку артистка чувствовала себя одинокой в браке: возлюбленный будто бы принижал ее. Им удалось наладить отношения, и теперь оба родителя участвуют в воспитании сыновей Даниила и Максима.
Зара считает, что бывший муж гордится ею, рад, что она мама его детей. Иванов также считается с ее мнением. Тем не менее материальная составляющая заботы о сыновьях преимущественно под ответственностью Зары:
"Я являюсь добытчицей в семье. Сергей старается участвовать. Но все равно большая нагрузка на мне".
Претензий к бывшему мужу у артистки нет: он оставил семье дом, который они строили вместе. Кроме того, он финансово помогает детям по мере возможностей, хотя тоже переживает непростые времена. Певица ценит то, что они с Сергеем входят в положение друг друга.