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"Я являюсь добытчицей в семье": певица Зара описала обязательства бывшего мужа

Бизнесмен Сергей Иванов, с которым у певицы Зары общие дети, постоянно с ними общается, старается помогать материально и с уважением относится к общей жене. Об этом музыкальная исполнительница рассказала в интервью Лауре Джугелии.

"Я добытчица в семье": Зара об обязательствах бывшего мужа
© РИА Новости

Сергей и Зара развелись в 2016 году, поскольку артистка чувствовала себя одинокой в браке: возлюбленный будто бы принижал ее. Им удалось наладить отношения, и теперь оба родителя участвуют в воспитании сыновей Даниила и Максима.

Зара считает, что бывший муж гордится ею, рад, что она мама его детей. Иванов также считается с ее мнением. Тем не менее материальная составляющая заботы о сыновьях преимущественно под ответственностью Зары:

"Я являюсь добытчицей в семье. Сергей старается участвовать. Но все равно большая нагрузка на мне".

Претензий к бывшему мужу у артистки нет: он оставил семье дом, который они строили вместе. Кроме того, он финансово помогает детям по мере возможностей, хотя тоже переживает непростые времена. Певица ценит то, что они с Сергеем входят в положение друг друга.

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