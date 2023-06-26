Иллюзионист и экс-ведущий популярной телепередачи "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ Сергей Сафронов признался, что когда-то многое потерял из-за пагубной привычки. Об этом сообщает "Суть событий" с ссылкой на интервью PREMIER.

Несколько лет назад Сафронов развелся с возлюбленной Марией, которая родила ему дочь и сына. По словам телеведущего, из-за алкогольной зависимости он многое пропустил в своем браке.

40-летний иллюзионист считает, что несколько лет жизни потратил зря. Учитывая печальный жизненный опыт, год назад он решил завязать с пристрастием.

"Сейчас понимаю, сколько прожигал здоровья. Одну треть моей жизни можно вычеркнуть и забыть", – рассказал Сергей в ходе интервью.

Сафронов признался, что плохо знает свою 12-летнюю дочь, так как раньше немало времени пребывал в нетрезвом состоянии.