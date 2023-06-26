5 звезд, которые успешно воспитывают приемных детей

Немногие люди решаются на усыновление детей, ведь это непростой и крайне ответственный шаг.

Однако некоторые пары и даже родители-одиночки решаются впустить в свою семью ребенка из детского дома, а иногда сразу нескольких детей. К слову, звезды не исключение – среди знаменитостей довольно много тех, кто решился усыновить или удочерить ребенка.

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Подробнее об этих звездах – в материале "Рамблера".

Анджелина Джоли

В браке Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывали сразу шестерых детей, трое из которых были усыновленные. В начале 2000-х в Камбодже Джоли усыновила Мэддокса, спустя три года пара взяла под опеку Захару из Эфиопии, а в 2007 году актеры усыновили мальчика из Вьетнама Пакса Тьена. Кроме того, у Джоли с Питтом есть и биологические дети – дочь Шайло, а также двойняшки Нокс и Вивьен.

После развода четы все дети остались жить с Джоли.

Сандра Буллок

Оскароносная Буллок планировала усыновить ребенка еще в браке с телеведущим Джесси Джеймсом. Однако из-за измен Джеймса Буллок пришлось подать на развод еще до усыновления малыша. В итоге Сандра приняла решение взять детей под опеку самостоятельно: в 2010-м она усыновила мальчика Луи, а спустя три года девочку Лейлу.

Шарлиз Терон

В Голливуде не редки случаи, когда звезды усыновляют детей, будучи одинокими. Знаменитая блондинка Шарлиз Терон из их числа. В 2012 году Терон усыновила Джексона, а спустя три года девочку Огаст. Биологических детей у 49-летней Шарлиз нет.

Шэрон Стоун

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Шэрон Стоун воспитывает троих сыновей. Первенца Роэна Джозева звезда усыновила вместе с бывшим мужем Филом Бронштейном в 2000 году. В 2005 году актриса также усыновила Лэрда Вонна, а еще через год Куинна Келли.

Звезда девять раз пыталась выносить ребенка, но каждая беременность оборачивалась выкидышем.

Кейт Бланшетт