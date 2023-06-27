6 правил красоты 60-летней Деми Мур

В это сложно поверить, но в ноябре 2022 года американская актриса Деми Мур отпраздновала 60-летие. Несмотря на то, что звезда разменяла седьмой десяток, она по-прежнему выглядит впечатляюще: и лицом, и телом.

При этом обвинить Мур в злоупотреблении "уколами красоты" или другими омолаживающими процедурами едва ли возможно.

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По словам самой звезды, поддерживать молодость ей помогает уход за собой. Подробнее о том, какие лайфхаки есть в арсенале Мур – в материале "Рамблера".

Плавание

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К изнуряющим тренировкам в спортзале звезда равнодушна. Однако она налегает на другие физические активности –например, на плавание. Актриса часто отдыхает у воды, поэтому плавание для нее стало образом жизни. Этот спорт не только повышает выносливость, но также тонизирует мышцы.

Любимый питомец

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В доме Мур живет девять животных, которых она взяла из приюта. Но чаще всего звезду можно встретить с любимцем –чихуахуа по кличке Пилаф. Казалось бы, как питомцы связаны с внешним видом Мур? Все очень просто: ученые не раз подтверждали тот факт, что с появлением собаки люди становятся более активными, и их кровяное давление снижается.

Ментальное здоровье

Деми Мур убеждена: невозможно хорошо выглядеть внешне, если чувствуешь себя плохо в душе. Именно поэтому звезда неоднократно упоминала о важности психотерапии и необходимости заботиться о своем сознании не меньше, чем вы заботитесь о теле:

"Слушайте, у меня нет какого-то большого секрета. Но я определенно считаю, что красота начинается внутри вас. Внешне вы можете делать все, что угодно, но если вы не чувствуете себя хорошо, то все усилия не принесут результата", – пояснила знаменитость в одном из интервью.

Уход за кожей лица

На протяжении десятилетий Мур придерживается ключевого правила в уходе за кожей лица. Звезда всегда тщательно, но бережно удаляет остатки макияжа, а после очищает кожу и наносит увлажняющую маску. Мур отдает предпочтение натуральным средствам без отдушек.

Безупречные волосы

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