Музыкальная исполнительница Шакира, которая долго была замужем за бывшим игроком футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике, узнала о его неверности из прессы. Об этом пишет People en Espanol.

Шакира рассказала, что прочитала об изменах возлюбленного, когда ее отец был в реанимации. По ее словам, папа был ей в тот момент очень нужен, но не мог помочь дочери советом.

По словам Шакиры, ее отец к 91 году перенес коронавирус, два несчастных случая, пневмонию и пять операций за полгода. Она считает его примером стойкости, а их с матерью брак — образцом любви, терпения, преданности и жизнерадостности.