В чем секрет отношений Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Звезды связали себя узами брака в 2012 году и с тех пор ни разу не были замечены в скандалах или интригах.

Утяшева и Воля воспитывают двоих детей – Роберта и Софию, регулярно публикуют счастливые кадры в соцсетях и признаются друг другу в любви во всеуслышание.

Видео дня

Неудивительно, что поклонники задаются вопросом – в чем секрет этой пары? 28 июня Ляйсан Утяшева отмечает 38-летие. В честь дня рождения звезды мы решили вспомнить, как развивались ее отношения с Павлом Волей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Френдзона

Отношения Утяшевой и Воли развивались постепенно – любви с первого взгляда не произошло. Звезды познакомились на съемках одного из проектов, и долгое время оставались просто друзьями. Время от времени Павел и Ляйсан встречались за пределами работы, но даже тогда их отношения не выходили за пределы дружеских.

При этом мать Утяшевой – Зульфия – довольно быстро разглядела в Воле перспективного жениха. Однажды спортсменка пришла с матерью на выступление комика. Воля так впечатлил Зульфию своим остроумием, что она посоветовала дочке обратить на него внимание.

Трагедия

Переломным моментом в отношениях Ляйсан и Павла стала смерть матери спортсменки. Женщина ушла из жизни в 47 лет от сердечного приступа. Узнав о трагедии, Воля тут же примчался к возлюбленной из Канн в Москву. Позже в интервью шоумен говорил о том, что именно тогда отчетливо понял – он должен быть с Ляйсан не только в момент трагедии, но и всю оставшуюся жизнь. В этом же году Воля сделал Утяшевой предложение, и пара сыграла свадьбу.

Одобрение тренера

Несмотря на то, что Утяшева преждевременно завершила спортивную карьеру из-за травм, она продолжила близко общаться со своим тренером Ириной Винер. Для Утяшевой было важно, чтобы ее наставница также приняла Волю. И это произошло: женщина быстро нашла общий язык с юмористом. Более того, между ними сложились настолько хорошие отношения, что вскоре Павел начал называть ее Ирочка.

Крепкий брак

Павел Воля не раз признавался, что смыслом жизни для него является семья и воспитание детей. Ляйсан полностью разделяет ценности мужа. Несмотря на успешную карьеру телеведущей, звезда всегда находит время на то, чтобы строить быт. В частности, Утяшева любит готовить и регулярно балует домочадцев едой собственного приготовления.

Звезды в браке уже 11 лет, но, по словам Воли, даже спустя годы они с женой практически не ссорятся: