"Они без меня контактируют": Эмин о дружбе бывшей и нынешней жен

Жена певца Эмина Алена Гаврилова дружит с его бывшей супругой Лейлой Алиевой, которая родила ему близнецов. Об этом Эмин рассказал в шоу "Света вокруг Света".

Эмин Агаларов и дочь азербайджанского президента Лейла Алиева были женаты 9 лет, у них родились близнецы Микаил и Али. После развода женщина удочерила девочку Амину.

Когда Эмин женился второй раз и в браке с Аленой Гавриловой родилась дочь Афина, и дети, и их мамы стали проводить время вместе. По словам Эмина, это личный выбор женщин, они хорошо ладят, переписываются, вместе отдыхают: