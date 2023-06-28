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"Они без меня контактируют": певец Эмин рассказал о дружбе бывшей и нынешней жен

Жена певца Эмина Алена Гаврилова дружит с его бывшей супругой Лейлой Алиевой, которая родила ему близнецов. Об этом Эмин рассказал в шоу "Света вокруг Света".

"Они без меня контактируют": Эмин о дружбе бывшей и нынешней жен
© РИА Новости

Эмин Агаларов и дочь азербайджанского президента Лейла Алиева были женаты 9 лет, у них родились близнецы Микаил и Али. После развода женщина удочерила девочку Амину.

Когда Эмин женился второй раз и в браке с Аленой Гавриловой родилась дочь Афина, и дети, и их мамы стали проводить время вместе. По словам Эмина, это личный выбор женщин, они хорошо ладят, переписываются, вместе отдыхают:

"У Лейлы и Алены очень хорошие отношения, они даже без меня контактируют".

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