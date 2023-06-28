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"Меня это бесит": модель Оксана Самойлова высказалась о поведении 11-летней дочери

Старшая дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой считает себя взрослой и старается это подчеркивать. Об этом Самойлова рассказала в личном блоге в социальных сетях.

"Меня это бесит": Самойлова о поведении 11-летней дочери
© Соцсети

По словам модели, 11-летняя Ариела пользуется косметикой и старается подражать стилю старших:

"Меня, конечно, это бесит. Я хочу, чтобы она навсегда осталась малышкой и играла в куклы", — написала Оксана Самойлова.

Тем не менее запрещать дочери взрослеть модель не намерена. Она не считает это правильным и возможным.

Модель Оксана Самойлова выложила фото с дочками в купальниках

Ранее Оксана Самойлова рассказывала о заработке Ариелы.

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