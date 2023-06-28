"Меня это бесит": Самойлова о поведении 11-летней дочери

"Меня это бесит": модель Оксана Самойлова высказалась о поведении 11-летней дочери
Старшая дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой считает себя взрослой и старается это подчеркивать. Об этом Самойлова рассказала в личном блоге в социальных сетях.
По словам модели, 11-летняя Ариела пользуется косметикой и старается подражать стилю старших:
"Меня, конечно, это бесит. Я хочу, чтобы она навсегда осталась малышкой и играла в куклы", — написала Оксана Самойлова.
Тем не менее запрещать дочери взрослеть модель не намерена. Она не считает это правильным и возможным.
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