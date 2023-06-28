Дарья Донцова назвала размер своей пенсии

Писательница и автор книг Дарья Донцова раскрыла размер своей пенсии. Об этом она сообщила в интервью "Комсомольской правде".

Знаменитость отметила, что у писателей нет званий, как у артистов, которые могли бы давать прибавку к пенсии. Также у нее нет никаких орденов и медалей, поэтому размер выплат у нее "как у всех". Она получает 19 560 рублей как пенсионер.

Эту сумму она отправляет одной из своих поклонниц. По словам писательницы, они знакомы с ней очень давно. Эта женщина была одной из первых, кто начал писать ей письма и такая дружба на расстоянии длится до сих пор. Свою пенсию, добавляя туда некоторую сумму, автор отправляет поклоннице.

"Она живет в провинции, у нее маленькая пенсия", — рассказала о ней писательница.