Дарья Донцова рассказала о последних днях жизни мужа

Писательница Дарья Донцова рассказала о последних днях жизни своего супруга Александра Ивановича. Он скончался 8 марта 2023 года после продолжительной онкологии. О том, как проходили последние дни его жизни, она сообщила в интервью "Комсомольской правде".

Донцова рассказала, что ее супруг болел несколькими видами онкологии, которые настигли его за два года. Александр Иванович , по словам писательницы, спокойно переносил все диагнозы. Во время болезни он написал книгу, а в последние дни ходил в церковь, но не без помощи близких.

"В последние дни мы его уже под руки приводили туда. На скамеечку сажали у клироса. Все прихожане подходили, обнимали"

После этого его положили в реанимацию, где с ним всегда сидели родные и близкие люди. По словам Донцовой, он до конца сохранял бодрость духа.

"В последний день я подошла к доктору, спросила: сколько осталось? Врач честно ответил: часа, может быть, два-три"

После этого в больницу приехал священник, который исповедовал супруга. Александр Иванович также дал наставления всем близким людям, и все это, по словам писательницы, выполняют.