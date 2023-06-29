Актриса Кристина Асмус устроила своему бойфренду Роману Евдокимову на день рождения квест, в котором напомнила самые яркие моменты из прошлого и исполнила давнюю мечту любимого. Об этом она рассказала в шоу "Контакты" Антона Шастуна.

По словам актрисы, все начиналось с надписи мелками на асфальте, далее Евдокимов шел по стрелкам, доходил до дома, номер которого совпадает с возрастом актера. Там его ждал мотоцикл с его детским пледом — Асмус привезла вещь из другого города, игрушки, конфеты в форме соски.

Далее Евдокимов ехал в школу, где его ждал перформанс как на выпускном, затем — в Щепкинское училище, которое они с Асмус оба окончили, под любимую музыку. В училище ему нужно было произнести "В Москву я больше не ездок, карету мне, карету!", и у здания именинника встречала карета, запряженная белыми лошадьми.

Финал квеста был на съемочной площадке. Евдокимов, по словам Асмус, всегда хотел сыграть Сирано де Бержерака, и смог это сделать в день рождения:

"Мы неделями репетировали, я к этому несколько месяцев готовилась".

В один момент съемочная площадка замерла, вышел маленький ребенок, внешне похожий на Евдокимова, и отвел именинника за руку на второй этаж, пообещав встречу, с человеком, который его очень любит и который в него верит:

"После семи часов всего эмоционального, возврата в прошлое, встречи с людьми, с которыми он не виделся 10 лет… Он заходит в комнату, а там стул и зеркало".

По словам Кристины Асмус, ее любимый человек несколько часов плакал после квеста. Поздравление удалось: участвовало около 200 человек, а сама актриса познакомилась с родственниками, учителями и одноклассниками любимого мужчины. Многие из них живут в других странах.