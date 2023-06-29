Что произошло с Мадонной

Культовая певица, которая при жизни стала легендой, оказалась в больнице. Что случилось, какие прогнозы и состоится ли тур - в материале "Рамблера".

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Новость о том, что Мадонну госпитализировали, в мгновение ока облетела мир. По сообщениям СМИ, певицу нашли без сознания, самостоятельно она дышать не могла. Ее экстренно доставили в больницу, где поместили в реанимацию и сделали интубация. Говоря простым языком, вставили в трахею трубку и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно 28 июня.

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Подробности на своей странице в соцсетях раскрыл менеджер артистки Гай О’Сири. На самом деле Мадонна попала в один из госпиталей Нью-Йорка еще 24 июня, ей действительно провели интубацию и положили в реанимацию. Но сейчас жизни певицы ничего не угрожает, и из реанимации ее перевели в другое отделение. Рядом с ней все это время была ее дочь Лурдес.

Причиной произошедшего стала острая бактериальная инфекция. Сейчас Мадонна идет на поправку, на как скоро она восстановится, пока предположить сложно. Однако уже сейчас точно можно сказать, что гастрольный тур придется перенести.

Напомним, что Мадонна запланировала грандиозный международный тур в честь сорокалетия своей творческой деятельности под названием «Четыре десятилетия музыки и величайших хитов». Певица со своей командой репетировала более полугода. Первый концерт должен был состояться в Ванкувере, а после певица должна была выступить в разных городах Северной и Южной Америки, после чего направиться в Европу и дать концерты в Лондоне, Антверпене, Копенгагене, Стокгольме, Барселоне, Лиссабоне, Кельне, Милане, Берлине и Амстердаме.

Но, как сообщил Гай О’Сири, в ближайшее время все обязательства придется приостановить, но не уточнил, на какой срок. Однако он выразил надежду, что как только Мадонна поправится настолько, то сможет выступать, тур возобновится.

Вообще певица уже отменяла гастрольные туры по состоянию здоровья. Например, в январе 2020 года, когда ей провели операцию на колене. Восстановление заняло около трех месяцев.