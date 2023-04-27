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Певица Мадонна впервые вышла на публику с молодым возлюбленным

Американская певица Мадонна впервые вышла на публику со своим новым бойфрендом Джошем Поппером. Об этом пишет издание Daily Mail.

Знаменитость пришла вместе с возлюбленным на фортепианных концерт французских музыкантов Лабек. Новый партнер Мадонны младше ее на 35 лет. Молодому человеку 29 лет, в то время, как певице — 64 года.

О романе между Мадонной и Джошем Поппером стало известно в марте этого года. Как пишут СМИ, новый бойфренд певицы — боксер. Он работает в спортзале Bredwinners на Манхэттене и занимается с одним из сыновей знаменитости.

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До этого Мадонна встречалась с моделью Эндрю Дарнеллом, который был младше ее на 41 год, но через полгода пара рассталась.

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