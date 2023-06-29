Блогер Валя Карнавал купила брелок за 64 тысячи рублей

Блогер Валя Карнавал рассказала о своей самой дорогой и бесполезной покупке в жизни. Этим она поделилась с Telegram-каналом ALEKO.

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Валя Карнавал показала содержимое своей сумки Balenciaga. У этого же бренда блогер купила брелок для ключей с фотографиями собак за 64 тысячи рублей, который считает своей самой бессмысленной и неоправданно дорогой покупкой.

"64 тысячи рублей за то, чтобы он просто висел на ключах. Но он очень милый", — рассказала Карнавал.

Кадр из видео